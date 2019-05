Tuttosport - Hysaj al passo d'addio, ma la richiesta è alta: Atletico gelato e Sarri gli chiede di aspettare

Elseid Hysaj è pronto all’addio al Napoli. Il club azzurro sta definendo l’acquisto di Di Lorenzo che prenderà il suo posto sulla fascia destra. L’edizione odierna di Tuttosport fa il punto sulla cessione del terzino ex Empoli: “il suo mentore Maurizio Sarri gli sta chiedendo di aspettare, perché giovedì saprà se resterà ancora al Chelsea oppure se tornerà in Italia", si legge sul quotidiano che spiega come ci sia però già un club che vorrebbe ingaggiare il 25enne albanese: l'Atletico Madrid. La squadra allenata da Simeone, però, è rimasta "raggelata" dalla richiesta del Napoli: 40 milioni. "A queste cifre - spiega il quotidiano - nessuno acquisterebbe Hysaj reduce da una stagione non brillante e il Napoli sarebbe costretto a chiedergli di firmare un nuovo contratto, altrimenti rischierebbe di perderlo a zero, avendo l’accordo con il club azzurro fino al 2021”.