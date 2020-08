Tuttosport - Maksimovic, infortuni e richiesta d'ingaggio: i motivi per cui è sul mercato

Due motivi hanno spinto il Napoli a considerare Nikola Maksimovic un calciatore cedibile. Il primo: è spesso infortunato e ha saltato 16 partite negli ultimi due anni. Il secondo: richiesta d'ingaggio troppo alta. Secondo Tuttosport, il difensore serbo avrebbe chiesto 2.8 milioni all'anno per prolungare il suo contratto che scade a giugno. Ora Ramadani, il suo agente, lavora per cederlo in Inghilterra.