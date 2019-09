Tuttosport - Mertens e Callejon verso l'addio a zero, al Dalian e in MLS. Ma sperano nel rinnovo

Focus rinnovi all'interno delle pagine di Tuttosport, in casa Napoli sono diverse le questioni ancora da chiarire. Quelle più di tutte rimandate sono quelle relative a Dries Mertens e José Maria Callejon, per i quali secondo il quotidiano la decisione sarà presa a fine stagione. Per quanto riguarda lo spagnolo, Cristiano Giuntoli vorrebbe proporgli un altro anno di contratto, ma la richiesta del giocatore è di due anni, altrimenti andrà via e tenterà l'avventura negli Stati Uniti, in MLS, già a partire dalla prossima stagione.

DRIES CON MAREK - Sembrerebbe già scritto invece il futuro di Dries Mertens, che comunque vorrebbe ancora convincere De Laurentiis a fargli un ultimo rinnovo di contratto. L'intenzione della società, ad oggi, sarebbe quella di lasciarlo andare via a parametro zero, così da permettergli di prendere in considerazione l'offerta che il Dalian aveva avanzato a gennaio, quando prese Hamsik, per avere anche il belga. Al momento, dunque, non è da escludere un futuro insieme: Dries con Marek o Dries ancora col Napoli?