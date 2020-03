Tuttosport - Milan su Milik: è la prima scelta e la valutazione è scesa

Arek Milik ha già fatto capire al Napoli che non rinnoverà il suo contratto e dunque in estate sarà quasi certamente ceduto. L'attaccante polacco è il grande obiettivo di mercato del Milan che perderà Ibrahimovic. L'edizione odierna del quotidiano Tuttosport fa sapere che la società rossonera considera Milik la punta ideale ed è un investimento possibile con ingaggio alla portata (attualmente guadagna 2,2 milioni) e costo di cartellino non eccessivamente alto. La sua valutazione, spiega il quotidiano, si aggira sui 35-40 milioni, ma la scadenza di contratto imminente costringerà il Napoli a rivedere la cifra. In Italia, comunque, non c'è troppa concorrenza. Tutto dipenderà dalla volontà del calciatore.