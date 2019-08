Tuttosport - Resta in ballo l'ipotesi Lukaku con Milik nell'affare: il Napoli ha un vantaggio sull'Inter

Il nome di Lukaku resta una possibilità per il Napoli che a differenza delle concorrenti ha la liquidità e il nome da proporre per uno scambio. Lo spiega l’edizione odierna di Tuttosport. “Dopo il fallimento dello scambio con la Juventus per Dybala, mentre l’Inter non ha ancora la liquidità per soddisfare lo United che ha bisogno di un attaccante entro la chiusura del mercato in Premier (8 agosto). Il Napoli, invece, ha la liquidità e anche il nome da proporre, Milik”, scrive Raffaele Auriemma sul quotidiano. Resta però il nodo dell’ingaggio: il bomber guadagna oggi 9 milioni a stagione.