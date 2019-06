Tuttosport - Se arriva Manolas parte Koulibaly, Juve pronta ad offrire 130 mln: questo lo scenario

"Il vero problema dell’approdo di Sarri alla Juventus non è certamente la “questione morale”, bensì quella di mercato". Scrive così Raffaele Auriemma sull'edizione odierna di Tuttosport, delineando questo scenario di mercato: "I tifosi azzurri ora sono preoccupati che l’ex tecnico possa chiedere ad Agnelli di fare spesa sotto al Vesuvio, prendendo due elementi che conoscono a memoria la sua fase difensiva: Hysaj e Koulibaly. E’ forte il timore che il K2 possa lasciare Napoli ed è alimentato dal particolare che De Laurentiis abbia trovato l’accordo con Mino Raiola per il suo assistito Kostas Manolas, 28 anni da tre giorni, con un quadriennale da 3.5 milioni a stagione, più ricchi bonus, mentre la Roma verrebbe soddisfatta con il pagamento della clausola rescissoria 36 milioni di euro, senza l’inserimento di contropartite come Diawara. Un investimento troppo elevato se immaginato solo per sostituire Albiol, in partenza verso Villarreal, club pronto a pagare una clausola variabile da 4 a 6 milioni. E’ uno da scenario da circa 130 milioni di euro, soldi che la Juventus verserebbe per Koulibaly (non c’è clausola rescissoria) con Fali Ramadani regista dell’operazione. L’agente di Koulibaly aveva favorito il rinnovo di contratto a settembre scorso e a cifre favorevoli al Napoli, ma con la promessa di concedere il via libera al suo assistito di fronte ad offerte clamorose"