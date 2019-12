Tv Luna - Contatti ADL-Gattuso, ma nessun accordo: si attende la gara, la situazione

Il destino di Carlo Ancelotti ma, più in generale, della panchina azzurra. Si, perchè ovemai il tecnico di Reggiolo dovesse lasciare Napoli, in molti si stanno chiedendo chi ne raccoglierà il testimone. Il nome che continua a tenere banco in queste ore è quello di Rino Gattuso. Ne ha parlato anche il collega Carlo Alvino ai microfoni di Tv Luna: "Contatti intensificati nelle ultime 36 ore con Gattuso. Il Napoli come società non può non pensare di guardarsi intorno. Con Gattuso non c'è accordo ma si sono piaciuti. Voglio ricordare cosa è successo con Gasperini: lasciò l'ufficio della Filmauro con contratto da allenatore del Napoli ma poi De Laurentiis rinnovò con Mazzarri. Ci andrei coi piedi di piombo prima di dire che Gattuso sara il nuovo allenatore del Napoli. Si naviga a vista. La partita di domani sera ci dirà qualcosa in piu".