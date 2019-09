Tv Luna - Milik-Mertens dall'inizio col Brescia, chance anche per Elmas

Carlo Alvino, giornalista di Tv Luna, ha dato le ultime sulle possibile scelte di Carlo Ancelotti per la sfida di domani contro il Brescia. Ecco il tweet: "La notte porta consiglio. In attacco Milik e Mertens e a centrocampo Fabian e Elmas. In difesa a far coppia con Manolas in vantaggio c’è Maksimovic (se sta bene) altrimenti Luperto. In porta Ospina".

#NapoliBrescia la notte porta consiglio. In attacco Milik e Mertens e a centrocampo Fabian e Elmas. In difesa a far coppia con Manolas in vantaggio c’è Maksimovic (se sta bene) altrimenti Luperto. In porta Ospina. #ForzaNapoliSempre — Carlo Alvino (@Carloalvino) September 28, 2019