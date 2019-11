Tv Luna - Zielinski e compagna infastiditi dalle voci false: silenzio stampa ha impedito una replica

Dopo gli ultimi rumors sul centrocampista del Napoli, Piotr Zielinski, Il giornalista di Tv Luna, Carlo Alvino ha commentato con un messaggio su Twitter le ultime voci relative al polacco: "Continuano le trattative per il rinnovo contrattuale di Piotr Zielinski, il suo procuratore Bartolomej Bolek è in contatto quotidiano col Napoli e al club ha fatto sapere che lui ed il suo assistito sono molto infastiditi dalle notizie uscite in questi giorni e che non rispondono a verità. Solo il silenzio stampa ha impedito l'uscita di un comunicato sulla vicenda".