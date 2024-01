Udinese, Cioffi: "Ho visto il solito Samardzic, perché non dovrei convocarlo?"

In trattativa con il Napoli, Lazar Samardzic sarà convocato per la partita di domani tra Udinese e Lazio.

In trattativa con il Napoli, Lazar Samardzic sarà convocato per la partita di domani tra Udinese e Lazio. Ad annunciarlo è Gabriele Cioffi in conferenza stampa: "Io alleno i giocatori che ho, Samardzic lo alleno e ho visto il solito Samardzic, non vedo perché non dovrebbe essere convocato o non dovrebbe giocare".

Queste le parole pronunciate, su specifica domanda, dall'allenatore bianconero. Che invece sul momento dei friulani si è espresso così: "E' stata una settimana positiva, attenta, fatta di grande attenzione, sappiamo dove vogliamo andare, l'abbiamo preparata bene".