UFFICIALE - Abbonamenti a prezzi ridotti fino al 35%! Sono i più bassi degli ultimi nove anni

Prende il via la conferenza stampa con l'head of operations Alessandro Formisano che svela i prezzi dei biglietti: "Abbiamo una forte riduzione in Posillipo che scende da 1500 euro a 999 euro più la prevendita. La Nisida scende a 800 a 749, riduzione bassa perché si perdono posti per il restyling. Distinti scendono da 750 a 499 euro e Curve scendono a 350 a 269 euro. La media è del 25%, anche se Distinti e Posillipo sono scese di oltre il 30% e sono in assoluto i prezzi più bassi da 9 anni. Chiedo a voi quindi di dare risalto a questi prezzi nonostante lo stadio più bello. I tifosi sapranno già da ora che alcuni big-match costeranno 40 euro in curva, 70 distinti e quindi sanno già della convenienza dell'abbonamento. Il prezzo medio di un abbonamento è circa 14 euro, chi le acquista singolarmente 25".

Ecco i costi dell’abbonamento al ⁦@sscnapoli⁩ Più bassi in media del 25% rispetto alle scorse stagioni. pic.twitter.com/3gjV7uUtv4 — Carlo Alvino (@Carloalvino) 22 luglio 2019