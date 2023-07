UFFICIALE - Amichevoli a Dimaro, biglietti in vendita: prezzi e info. Aggiunta Curva

Sono stai messi in vendita i biglietti di Napoli-Anaune e Napoli-SPAL prime due amichevoli stagionali dei campioni d'Italia a Dimaro-Folgarida.

Questi i prezzi per le prime uscite stagionali degli azzurri: 22.00€ la tribuna coperta, 16.50€ le due curve. Per quanto riguarda le curve, da quest'anno, è stata introdotta una novità: le postazioni nella cosiddetta "Curva Meledrio", alla sinistra della tribuna.

I tagliandi per i due test amichevoli (20 luglio ore 18 con l'Anaune e 24 luglio ore 18 con la SPAL) sono in vendita sul portale Liveticket.