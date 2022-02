UFFICIALE - Buone notizie da Castel Volturno: intera seduta in gruppo per Ounas

Buone notizie per Luciano Spalletti. Nella giornata odierna il Napoli si è allenato in mattinata a Castel Volturno e l'allenatore azzurro ha potuto contare anche su Adam Ounas per tutta la seduta. L’algerino, dopo alcuni giorni in cui ha lavorato a parte, ha svolto l’intera seduta in gruppo e dunque si candida ad essere una pedina in più per il Napoli in vista delle prossime gare.