UFFICIALE - Buone notizie da Castel Volturno: intera seduta per Insigne e Ounas

Arrivano buone notizie da Castel Volturno. Luciano Spalletti recupera due giocatori in vista dei prossimi impegni. Infatti, come riportato dal Napoli nel consueto report giornaliero, Insigne e Ounas hanno svolto intera seduta con la squadra. Il tecnico del Napoli potrà contare su due elementi in più già a partire dalla gara di Europa League contro il Legia Varsavia.