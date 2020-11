UFFICIALE - Colombia, problema fisico per Ospina: out contro l’Ecuador

In campo Ecuador-Colombia, sfida della quarta giornata delle qualificazioni sudamericane ai Mondiali del 2022. Per la Colombia fuori il portiere del Napoli David Ospina che ancora accusa problemi fisici, questo il comunicato della sua nazionale: "Il giocatore David Ospina ha presentato un limite fisico dopo la partita contro l'Uruguay. Dopo tutti gli sforzi medici per recuperare il giocatore, purtroppo non è stato possibile, ed è fuori dai giochi contro l'Ecuador". Queste le formazioni ufficiali.

ECUADOR: Dominguez, Perlaza, Arboleda, Arreaga, Estupinan, Caicedo, Mendez, Ibarra, Mena, Munoz, Estrada

COLOMBIA: Vargas, Mojica, Murillo, Sanchez, Orejuela, Uribe, Lerma, Cuadrado, Diaz, Zapata, Rodriguez