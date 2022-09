UFFICIALE - Divieto di trasferta per Rangers-Napoli! Varrà anche al ritorno per gli scozzesi

La trasferta in Scozia per la partita di Champions League contro i Rangers, spostata da martedì 13 a mercoledì 14 settembre, viene vietata dalla UEFA

"E' stato deciso inoltre di posticipare anche la partita di UEFA Youth League tra le due squadre, spostandola da martedì 13 settembre a mercoledì 14 settembre alle ore 15. Non potranno esserci i tifosi del Napoli in trasferta e, per correttezza sportiva, i tifosi dei Rangers non saranno autorizzati al ritorno di Napoli. La UEFA esorta i tifosi a non viaggiare e a rispettare questa situazione straordinaria".