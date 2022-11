UFFICIALE - Eintracht-Napoli agli ottavi, le date: ritorno al Maradona a metà marzo

La UEFA ha reso note le date degli ottavi di finale di Champions League. Il Napoli scenderà in campo nella seconda settimana utile per l'andata

TuttoNapoli.net

© foto di Federico Titone

La UEFA ha reso note le date degli ottavi di finale di Champions League. Il Napoli scenderà in campo nella seconda settimana utile per l'andata: 21 febbraio al Deutsche Bank Park di Francoforte. Il ritorno invece si disputerà al Diego Armando Maradona il 15 marzo, nell'ultima finestra disponibile per gli ottavi.

ANDATA

Martedì 14 febbraio - Milan-Tottenham

Martedì 21 febbraio - Eintracht Francoforte-Napoli

Mercoledì 22 febbraio - Inter-Porto

RITORNO

Mercoledì 8 marzo - Tottenham-Milan

Martedì 14 marzo - Porto-Inter

Mercoledì 15 marzo - Napoli-Eintracht Francoforte