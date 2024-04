UFFICIALE - Emergenza in difesa a Empoli: anche Mario Rui salta la prossima sfida

Mario Rui è stato espulso nei minuti di recupero di Napoli-Empoli.

© foto di www.imagephotoagency.it

Mario Rui è stato espulso nei minuti di recupero di Napoli-Empoli. Il terzino azzurro è stato espulso per doppio giallo ed essendo diffidato sarà squalificato per un turno saltando il prossimo impegno contro i toscani. Ad Empoli il Napoli non avrà sicuramente anche Rrahmani, che sarà a sua volta squalificato dopo il giallo rimediato oggi per il fallo da rigore su Cheddira.