UFFICIALE - I convocati di Gattuso per il Cagliari: Ospina e Lobotka non recuperano in tempo

Sono stati resi noti i convocati per Napoli-Cagliari. Solo Lobotka e Ospina non sono al meglio (oltre al lungodegente Ghoulam per il quale la stagione è già finita da tempo) e quindi non in lista, poi Rino Gattuso può godersi un Napoli al completo e sguazzare nell'abbondanza del suo organico. Di seguito l'elenco completo.

I convocati: Meret, Contini, Idasiak (maglia 46), Hysaj, Di Lorenzo, Koulibaly, Maksimovic, Manolas, Rrahmani, Mario Rui, Demme, Elmas, Fabian Ruiz, Zielinski, Bakayoko, Lozano, Mertens, Osimhen, Petagna, Politano, Insigne, Cioffi (58), Zedadka (3)