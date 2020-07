UFFICIALE - I convocati di Gattuso per il Genoa: rientra Ospina, assenti tre azzurri

La Ssc Napoli ha diramato la lista dei convocati per la sfida degli azzurri contro il Genoa: rientra Ospina dopo l'infortunio che l'ha tenuto fuori nell'ultimo match. Ancora problemi per Llorente che non c'è tra i convocati. Non saranno disponibili gli squalificati Demme e Koulibaly. Di seguito il report:



"Seduta mattutina per il Napoli al Training Center.

Gli azzurri preparano il match contro il Genoa a Marassi di domani per la 31esima giornata di Serie A (ore 19.30). Allenamento sul campo 1 iniziato con una fase di riscaldamento a secco. Di seguito esercitazione tecnica e lavoro tattico. Chiusura con partitina a campo ridotto.

Terapie e palestra per Llorente. Ospina ha svolto l'intera seduta col gruppo. Non saranno del match i due squalificati Demme e Koulibaly.

I convocati: Meret, Ospina, Karnezis, Di Lorenzo, Luperto, Mario Rui, Ghoulam, Manolas, Maksimovic, Hysaj, Allan, Zielinski, Elmas, Younes, Fabian Ruiz, Lobotka, Callejon, Lozano, Insigne, Mertens, Milik, Politano".