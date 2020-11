UFFICIALE - I convocati di Gattuso per il Milan: Osimhen non recupera! Out i positivi e Milik

Rino Gattuso ha diramato la lista dei convocati per il big match di stasera tra il suo Napoli e il 'suo' Milan. Nell'elenco mancano ovviamente Hysaj e Rrahmani, risultati positivi al coronavirus, ma la notizia è che anche Osimhen è assente e quindi non andrà neanche in panchina. Per il resto rimangono fuori il solito Milik. Di seguito la lista completa.

I convocati: Meret, Ospina, Contini, Di Lorenzo, Ghoulam, Koulibaly, Malcuit, Maksimovic, Manolas, Mario Rui, Demme, Elmas, Lobotka, Fabian Ruiz, Zielinski, Bakayoko, Insigne, Lozano, Mertens, Petagna, Politano, Llorente.