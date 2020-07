UFFICIALE - I convocati di Gattuso per l'Udinese: torna Malcuit, due gli assenti

Il Napoli, attraverso un comunicato apparso sul proprio sito ufficiale, ha diramato la lista di convocati in vista del prossimo match contro l'Udinese: "Seduta mattutina per il Napoli allo Stadio San Paolo. Gli azzurri preparano il match contro l'Udinese di domani al San Paolo per la 34esima giornata di Serie A (ore 19.30). Dopo una prima fase dedicata ai torelli, la squadra ha svolto esercitazioni tecniche a gruppi. Successivamente lavoro tecnico tattico. Chiusura con tiri in porta. Lavoro differenziato per Younes e Llorente. Entrambi non saranno del match unitamente a Di Lorenzo squalificato.

I convocati: Meret, Ospina, Karnezis, Luperto, Mario Rui, Ghoulam, Malcuit, Manolas, Maksimovic, Hysaj, Koulibaly, Allan, Demme, Zielinski, Elmas, Fabian Ruiz, Lobotka, Callejon, Lozano, Insigne, Mertens, Milik, Politano".