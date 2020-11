UFFICIALE - I convocati di Gattuso per Napoli-Roma: Osimhen non recupera

Rino Gattuso ha diramato la lista dei convocati per il big match di stasera contro la Roma. Assente Victor Osimhen, che non andrà neanche in panchina a causa dell'infortunio alla spalla, oltre a Tiemoué Bakayoko che sarà squalificato. Per il resto ci sono tutti, eccezion fatta per il fuorilista Arkadiusz Milik e i positivi al coronavirus Elseid Hysaj e Amir Rrahmani.

I convocati: Meret, Ospina, Contini, Di Lorenzo, Ghoulam, Koulibaly, Malcuit, Maksimovic, Manolas, Mario Rui, Demme, Elmas, Lobotka, Fabian Ruiz, Zielinski, Lozano, Mertens, Petagna, Politano, Insigne, Llorente