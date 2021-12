UFFICIALE - I convocati di Spalletti per il Milan: torna Lobotka. Out Mario Rui, Insigne e Fabian

Luciano Spalletti ha diramato la lista dei convocati per la partita di domani sera sul campo del Milan. Come pre-annunciato in conferenza stampa, anche Mario Rui non figura nell'elenco. Indisponibile, al pari di Fabian, Insigne, Koulibaly e Osimhen. Rientra invece Lobotka, ha recuperato pienamente Zielinski. Di seguito la lista completa.

Portieri: Marfella, Meret, Ospina

Difensori: Di Lorenzo, Ghoulam, Juan Jesus, Malcuit, Rrahmani, Zanoli

Centrocampisti: Anguissa, Demme, Elmas, Lobotka, Zielinski

Attaccanti: Lozano, Mertens, Ounas, Petagna, Politano