UFFICIALE - I convocati per il Milan: torna Lozano, ancora out Osimhen e Demme

Luciano Spalletti ha diramato la lista dei convocati in vista del big match di domani sera a San Siro contro il Milan.

Luciano Spalletti ha diramato la lista dei convocati in vista del big match di domani sera a San Siro contro il Milan. Gli unici assenti dall'elenco sono Victor Osimhen e Diego Demme, ancora alle prese coi rispettivi infortuni, mentre Hirving Lozano è recuperato e in lista, come preannunciato da Luciano Spalletti in conferenza stampa. Di seguito tutti i convocati.

MARFELLA Davide

MERET Alex

SIRIGU Salvatore

DI LORENZO Giovanni

JESUS Juan

MARIO RUI Silva Duarte

MINJAE Kim

OLIVERA Mathias

OSTIGARD Leo

RRAHMANI Amir

ZANOLI Alessandro

ANGUISSA Frank

ELMAS Elif

GAETANO Gianluca

LOBOTKA Stanislav

NDOMBELE Tanguy

ZERBIN Alessio

ZIELINSKI Piotr

KVARATSKHELIA Khvicha

LOZANO Hirving

POLITANO Matteo

RASPADORI Giacomo

SIMEONE Giovanni