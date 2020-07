UFFICIALE - I convocati per Parma: c'è Dries, out Ospina per affaticamento, aggregato il 2002 Idasiak

Seduta pomeridiana per il Napoli al Training Center. Gli azzurri preparano il match del "Tardini" contro il Parma in programma domani per la 35esima giornata (ore 19.30)

La squadra ha lavorato sul campo 2 iniziando la sessione con esercizi di riscaldamento e allunghi. Successivamente esercitazioni di passaggio, lavoro di possesso palla e seduta tattica.

Lavoro personalizzato per Llorente e terapie per Ospina a causa di un affaticamento muscolare alla coscia destra.

I convocati: Meret, Karnezis, Idasiak, Di Lorenzo, Luperto, Mario Rui, Ghoulam, Malcuit, Manolas, Maksimovic, Hysaj, Koulibaly, Allan, Demme, Zielinski, Elmas, Younes, Fabian Ruiz, Lobotka, Callejon, Lozano, Insigne, Mertens, Politano.