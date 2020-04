UFFICIALE - Il Premier Conte annuncia: "Dal 4 via agli allenamenti, dal 18 quelli di squadra"

Il Premier Giuseppe Conte, in conferenza stampa (qui per rileggere integralemente), ha ufficializzato il via agli allenamenti dal 4 maggio senza assembramenti: "Ci si potrà allontanare dal proprio domicilio, ma rispettando la distanza di due metri, mentre per semplice attività motoria un metro. Saranno consentite dal 4 le sessioni d'allenamento di professionisti, ma sempre a porte chiuse e senza assembramenti. Dal 18 maggio invece quelli di squadra".