UFFICIALE - Il Real Madrid non convoca James per la tournèe in Canada: la cessione sempre più vicina

Un nuovo indizio per il passaggio imminente di James Rodriguez al Napoli. Il sito del Real Madrid ha diffuso l'elenco dei convocati per la tournèe in Canada senza includere il nome dell'asso colombiano, a conferma del fatto che per Zidane sia completamente fuori dal progetto tecnico. Chiara, dunque, la volontà del Real Madrid di cedere il classe '91, che sembra ormai sempre più vicino alla maglia del Napoli.