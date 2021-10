UFFICIALE - La Lega Serie A premia Spalletti: è il miglior allenatore del mese di settembre

Luciano Spalletti è stato nominato allenatore del mese di settembre in Serie A. Grazie a un Napoli ancora a punteggio pieno in campionato dopo sei giornate, il tecnico di Certaldo è stato premiato dalla Lega Serie A, come reso noto tramite gli account social. La guida tecnica azzurra sarà premiata prima di Napoli-Torino.

COME VIENE ASSEGNATO IL PREMIO

Il premio è stato assegnato da una giuria composta da Direttori di testate giornalistiche sportive che hanno valutato i singoli allenatori in base a criteri tecnico sportivi e di qualità di gioco espresso dalle loro squadre, oltre che di comportamento/fair play tenuto durante le gare.