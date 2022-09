UFFICIALE - Lozano recuperato per il Milan! Il Chucky ha svolto l'intero allenamento in gruppo

Quest'ultimo aveva saltato la trasferta di Champions League in Scozia a causa di una sindrome parainfluenzale.

Domenica sera a San Siro, nel big match contro il Milan, Luciano Spalletti potrà contare anche su Hirivng Lozano. Quest'ultimo aveva saltato la trasferta di Champions League in Scozia a causa di una sindrome parainfluenzale e nel giorno della partita era rimasto ad allenarsi a Castel Volturno. Oggi, alla ripresa degli allenamenti, il Chucky ha svolto l'intera seduta in gruppo, come riferito dalla SSC Napoli nel suo consueto report.