UFFICIALE - Mertens è rientrato a Napoli, Osimhen tornerà stasera: le ultime dalla SSCN

Senza attaccanti, il Napoli ha cominciato a Castel Volturno la preparazione in vista della prossima sfida d'Europa League contro il Granada. Né Dries Mertens né Victor Osimhen hanno potuto allenarsi con il resto dei compagni, per ragioni differenti. Le ultime sui due centravanti azzurri arrivano dalla SSC Napoli tramite un report ufficiale:

"Mertens, rientrato dal Belgio, ha svolto il test isocinetico e lavoro personalizzato in campo e palestra. Per Dries si valuterà nei prossimi giorni il rientro in gruppo. Osimhen dopo aver trascorso la notte in osservazione a Bergamo, rientrerà a Napoli in serata. Il club e il Dott. Canonico ringraziano lo staff sanitario dell’Atalanta, il team di rianimatori del Gewiss Stadium e il personale del pronto soccorso dell’ospedale Papa Giovanni XXIII per la professionalità e la disponibilità dimostrata. Il calciatore verrà valutato ulteriormente nella giornata di domani".