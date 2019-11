UFFICIALE - Milik salta il Genoa! Polacco non convocato per una indisposizione

Niente da fare, confermati gli ultimi rumors: Arkadiusz Milik salterà Napoli-Genoa. Malgrado fosse tra i convocati, l'attaccante polacco resterà a casa a causa di un problema fisico. Carlo Ancelotti ha dovuto modificare l'elenco dei disponibile per la sfida di stasera, non potendo fare affidamento sull'ex Ajax. A renderlo ufficiale è il club azzurro tramite Twitter: "Arkadiusz Milik non è convocato per la partita Napoli-Genoa a causa di una indisposizione".