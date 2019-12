UFFICIALE - Pallone d'Oro, Koulibaly è 24esimo! Meglio di Benzema, Wijnaldum e non solo

Chi vincerà il Pallone d'Oro? Le indiscrezioni sono tutte in favore di Lionel Messi e alla fine dovrebbe vincerlo proprio lui, ma la cerimonia di Parigi desta comunque tanto interesse perché sta pian piano svelando tutte le posizioni dei 30 candidati al premio. Tra questi c'è anche Kalidou Koulibaly, unico azzurro in lizza, che si è piazzato alla posizione numero 24, mettendosi alle spalle calciatori del livello di Benzema, Wijnaldum e la stella Joao Felix. Un risultato incredibile, considerando che la scorsa stagione col Napoli non è arrivato neanche agli ottavi di Champions, competizione che determina gran parte delle votazioni. La cerimonia è ancora in corso, questi fin qui i posti svelati.

24° - Kalidou Koulibaly (Napoli), Marc-André ter Stegen (Barcellona)

26° - Karim Benzema (Real Madrid), Georginio Wijnaldum (Liverpool)

28° - Joao Felix (Benfica, Atletico Madrid), Marquinhos (Paris Saint-Germain), Donny van de Beek (Ajax)