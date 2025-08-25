Prima pagina

Il Roma: "Kevin e Scott, Napoli sogna"

Il Roma: "Kevin e Scott, Napoli sogna"
Oggi alle 00:40Notizie
di Antonio Noto
"Il ds Manna insiste per Hojlund".

Nell'edizione odierna, Il Roma dedica l'apertura in prima pagina al Napoli che vince all'esordio in campionato: "Kevin e Scott, Napoli sogna. I nuovi 'gemelli' del gol incantano". Spazio anche al mercato: "Il ds Manna insiste per Hojlund". Di seguito la prima pagina integrale.