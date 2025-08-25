Esordio sorprendente di De Bruyne: c'è un gesto che in pochi hanno notato

Il Napoli ha aperto il campionato di Serie A e l'ha fatto con una vittoria convincente contro il Sassuolo. Uno 0-2 che ha confermato la forza degli azzurri, con il solito Scott McTominay che ha aperto le danze della gara e, di seguito, la rete del raddoppio con l'uomo più atteso di tutti: Kevin De Bruyne. Il belga era il fuoriclasse tanto atteso, anche dopo un precampionato con tante chiacchiere su quanto il centrocampista, oramai ex Manchester City, avrebbe potuto dare al Napoli campione d'Italia alla soglia dei 34 anni.

La risposta è arrivata forte e chiara a chiunque avesse qualche dubbio: Kevin c'è, ed è anche in grande forma. Lo testimonia anche un gesto passato inosservato al minuto 88', con il belga che ripiega in maniera repentina su un possibile contropiede dei neroverdi. Un atteggiamento importante, una risposta ulteriore a chi pensava che l'arrivo di De Bruyne in Italia fosse l'inizio del declino da parte del centrocampista.