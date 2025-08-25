Hojlund-Napoli, c'è ottimismo! Rai: ADL ha aperto all'obbligo, Vlahovic tra le alternative

Nel corso della ‘Domenica Sportiva’, è intervenuto il giornalista ed esperto di mercato Rai Ciro Venerato: “Sono almeno 4-5 giorni che il Napoli sta lavorando su un solo obiettivo per l’attacco, perché le alternative le può prendere quando vuole. Pensa a Hojlund, le cifre sono confermate. Il calciatore chiede 6mln netti, il Napoli è fermo a 5, ma domani ci sarà un nuovo match con l’entourage. Per quanto riguarda il cartellino è invece tutto fatto con lo United, le cifre reali sono queste: 5 milioni per il prestito oneroso e 45 per il riscatto. Hojlund vuole soltanto una cessione a titolo definitivo, vuole dunque l’obbligo e non il diritto. Il Napoli, la notizia è ufficiale, ha aperto dopo l’ok di De Laurentiis a Manna per questa possibilità. Quindi c’è grande ottimismo per questa apertura del presidente, domani ne sapremo di più.

Ci sono le alternative: Dovbyk, Jackson, Embolo e Vlahovic, al momento il Napoli fa capire che il calciatore non rientra nei piani perché sta trattando Hojlund. Ma se il danese sfumasse il serbo potrebbe essere una pista da seguire anche perché Manna lo conosce benissimo avendolo avuto alla Juventus. Ma ripeto che c’è grande ottimismo per portare entro dopodomani Hojlund in azzurro”.