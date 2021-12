UFFICIALE - Recuperati Mario Rui e Lobotka: entrambi in gruppo, report da Castel Volturno

Ottime notizie per Spalletti, che recupera due giocatori in vista di domenica. Si tratta di Mario Rui e Lobotka. Ecco il report odierno: "Dopo una prima fase di attivazione torello e possesso palla la squadra ha svolto esercizi su calci piazzati e lavoro tattico. Insigne ha fatto terapie e lavoro personalizzato in palestra. Fabian e Koulibaly terapie e lavoro personalizzato in campo. Osimhen ha svolto allenamento personalizzato in campo. Mario Rui e Lobotka hanno svolto l’intera seduta in gruppo".