UFFICIALE - Si ferma Juan Jesus per una distorsione al ginocchio destro: la nota della SSC Napoli

Aumenta il numero di infortunati in casa Napoli, l'ultimo a fermarsi è stato Juan Jesus, lo comunica la società azzurra con una nota ufficiale

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Aumenta il numero di infortunati in casa Napoli, l'ultimo a fermarsi è stato Juan Jesus, lo comunica la società azzurra con una nota ufficiale: "Juan Jesus ha svolto lavoro personalizzato in palestra per un lieve trauma distorsivo al ginocchio destro accusato nell’allenamento di ieri". Le sue condizioni saranno da valutare al pari di quelle di Ospina, Di Lorenzo e Lobotka per le prossime sfide di campionato.