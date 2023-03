UFFICIALE - Torino-Napoli, torna il Settore Ospiti: prezzi e modalità d'acquisto dei biglietti

Saranno in vendita, a partire da giovedì 9 marzo, i biglietti per Torino-Napoli.

Saranno in vendita, a partire da giovedì 9 marzo, i biglietti per Torino-Napoli, 27esima giornata di Serie A in programma domenica 19 marzo alle ore 15:00 allo stadio Olimpico Grande Torino.

La vendita dei tagliandi, avverrà secondo le seguenti modalità:

In attesa della determinazione dell’ONMS, i tagliandi del Settore Ospiti saranno in vendita ai soli fidelizzati SSC Napoli al prezzo unico di 25,00€ dalle 10:00 di giovedì 9 marzo fino alle 19:00 di sabato 18 marzo.

Incedibilità dei titoli di accesso.

Vendita dei tagliandi per i residenti nella Regione Campania esclusivamente per il settore “ospiti”, ai soli sottoscrittori dei programmi di fidelizzazione della S.S.C. Napoli. (Gli eventuali possessori di fidelity card del Torino FC residenti in Campania potranno acquistare tagliandi per gli altri settori).