UFFICIALE - Tre azzurri lavorano a parte: in dubbio per lo Spezia?

L'ex Lione ieri non si era allenato per una sindrome influenza e che oggi, evidentemente, ha lavorato regolarmente in gruppo.

TuttoNapoli.net Nel consueto report da Castel Volturno il Napoli comunica che Amir Rrahmani, Stanislav Lobotka e Piotr Zielinski non si sono allenati in gruppo, ma hanno svolto una seduta personalizzata. "Rrahmani, Lobotka e Zielinski hanno svolto lavoro differenziato individuale in palestra e campo", si legge.