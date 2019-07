UFFICIALE - Tre azzurri out col Liverpool: Elmas, Malcuit e Tonelli non andranno in Scozia

Domani il Napoli sfiderà il Liverpool nella prima amichevole di prestigio di quest'anno, dopo i tre test disputati a Dimaro. E tre azzurri non faranno parte della spedizione che raggiungerà nel pomeriggio Edimburgo, come annunciato dal club partenopeo sul proprio sito ufficiale: "La squadra partirà nel pomeriggio per Edimburgo dove domani alle ore 17 (18 italiane) affronterà il Liverpool campione d'Europa nel primo test internazionale. Non partiranno per Edimburgo: Elmas, Malcuit e Tonelli".