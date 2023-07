ULTIM'ORA Sky DE - Niente Napoli, Tousart resta a Berlino: sta per firmare con l'Union

Lucas Tousart, centrocampista dell'Herta Berlino, è sul punto di firmare per l’Union Berlino.

TuttoNapoli.net

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Lucas Tousart, centrocampista dell'Herta Berlino, è sul punto di firmare per l’Union Berlino per una cifra di 6/7 milioni di euro, bonus inclusi. A riferirlo su Twitter è Florian Plettenberg, giornalista di Sky De. Il francese, già allenato da Rudi Garcia, è stato fortemente accostato al Napoli, ma a quanto dovrebbe continuare la sua carriera in Germania.