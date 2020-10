ULTIM'ORA - Napoli-Milik, incontro in corso tra gli agenti e ADL a Castel Volturno: via a gennaio?

E' in corso in queste ore a Castel Volturno un incontra tra Aurelio De Laurentiis e gli agenti di Arkadiusz Milik. Il tema è ovviamente il futuro del centravanti polacco, ai margini del progetto dopo aver rifiutato il rinnovo del contratto, in scadenza il giugno prossimo.

VIA A GENNAIO? - L'entourage del giocatore, stando a quanto raccontato da Calciomercato.it, tratta con il Napoli una cessione a gennaio. Tanti club sono pronti a tornare all'assalto dell'ex Ajax, ma ci sarà da capire la richiesta economica del club azzurro. A gennaio mancheranno esattamente sei mesi alla scadenza dell'accordo con Arek.