Un gesto di Spalletti rappresenta la copertina del magic moment del Napoli

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Magic moment per il Napoli. L'edizione odierna del Corriere della Sera esalta gli azzurri dopo la bella vittoria contro il Bologna: "Il Napoli non si ferma, porta a casa la decima vittoria consecutiva tra campionato e Champions e si riprende la testa della classifica dopo la vittoria dell’Atalanta contro il Sassuolo. È stata una partita sofferta, intensa, il Napoli ha sprecato tante occasioni e ha concesso al Bologna prima di andare in vantaggio e poi addirittura di riacciuffare il pareggio sul 2-2. La corsa di Spalletti a fine gara con l’abbraccio ai calciatori rappresenta la copertina del magic moment del Napoli".