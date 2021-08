Un Napoli rimaneggiato vince a Cracovia: Politano-Machach firmano il 2-1 al Wisla

Un Napoli in formazione a dir poco sperimentale vince l'amichevole col Wisla all'Henryk Reyman Stadium di Cracovia, aperto al 50% della capienza ai vaccianti. Al vantaggio iniziale dei polacchi, favorito da un errore in uscita di Rrahmani, hanno fatto seguito nella ripresa le reti di Politano e Machach. Nel secondo tempo c'è stato spazio anche per l'esordio del 2003 D'Agostino e del portiere polacco della Primavera, Idasiak. Qui per rileggere il live

Napoli (4-2-3-1): Ospina (dall'87' Idasiak); Malcuit (dal 69' Zanoli), Rrahmani, Koulibaly (dal 69' Manolas), Mario Rui (Dal 69' Costa); Lobotka, Elmas; Machach, Zielinski (dal 69' Gaetano), Zedadka; Politano (dal 69' D'Agostino). All. Luciano Spalletti

Marcatori: 6' Forbes (W); 67' Politano (N); 85' Machach (N)