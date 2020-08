"Vedrai scene anche più calde": Osimhen e lo stupore per l'accoglienza dei tifosi

Primo allenamento in maglia Napoli per Victor Osimhen, sicuramente il più atteso a Castel di Sangro dai tifosi del Napoli curiosi di scrutare quel nuovo acquisto che il Napoli 'ha pagato più di 70 milioni' come spiegato da Aurelio De Laurentiis in persona. L'attaccante arrivato dal Lille è rimasto piacevolmente sorpreso dal calore dei tifosi, come spiega l'edizione odierna di Tuttosport.

"Quando i due bus del Napoli alle 12,30 sono spuntati nei pressi del quartier generale del club in ritiro, c’erano 500 fan azzurri entusiasti. Tutti gli occhi erano puntati suoi nuovi arrivati, Rrhamani ma soprattutto Osimhen, apparso molto sorpreso da tanta euforia. "Vedrai scene anche più calde" gli hanno spiegato i compagni" scrive il quotidiano.