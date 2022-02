Venezia, Zanetti a Dazn: "Napoli attacca molto, ma noi non faremo gara difensiva!"

Paolo Zanetti, allenatore del Venezia, prima della sfida col Napoli è intervenuto al microfono di Dazn: "E' normale che il Napoli attacchi con tanti effettivi, coi terzini alti, quindi noi dobbiamo mettere in campo una situazione per impensierire loro. Non vogliamo fare una partita difensiva, se non quando saremo obbligati dal Napoli. Andiamo in campo con tre punte pure, con caratteristiche particolari, quindi abbiamo anche noi le nostre carte da giocarci".

Cos'ha detto alla squadra per mantenerla su un binario di serenità? "Per noi è un campionato difficile, ma lo sapevamo anche prima. Quando abbiamo tante grandi squadre in successione si può perdere un po' di autostima, ma noi dobbiamo cercare sempre la prestazione per guardare al futuro con serenità. L'ultima partita con l'Inter l'abbiamo fatto, mettendo in difficoltà la prima in classifica. Oggi serve un'altra grande partita"