Vergogna su Maradona: sui social circola video vecchissimo, scoppia la rabbia dei napoletani

Sta girando da qualche ora sui social e nelle chat WhatsApp - purtroppo anche su testate giornalistiche poco informate - un video di Diego Armando Maradona in cui l'argentino balla, o almeno ci prova, in condizioni psicofisiche tutt'altro che favorevoli. In poco tempo è scoppiata la rabbia dei napoletani, dei suoi tifosi e non solo, per due motivi: la diffusione di un video privato e la tempistica, dato che ieri si celebravano i 34 anni della doppietta storica all'Inghilterra. Il video, infatti, è di diversi anni fa, in un periodo di vita difficile per Maradona. Altre (migliori) sono oggi le condizioni del Pibe de Oro, recentemente apparso sui social - coi capelli corti, per dire - per celebrare i 122 gol di Mertens, visibilmente diversi rispetto alle immagini delle ultime ore. Tra l'altro, con tv accesa e tifosi allo stadio durante una partita. Un altro inizio sul periodo del video. Vecchissimo.