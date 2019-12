Vi ricordate una partita decisa da Fabian?

Sorge spontanea una domanda: quale partita Fabian Ruiz ha deciso da solo? Risposta secca: nessuna. Ognuno può perdersi nei suoi ricordi andando in cerca di un istante. Qualcuno si ricorderà del primo gol all'Udinese, della rete decisiva nel diluvio di Genova, altri della perla di Lecce, altri ancora dell'assist al bacio per Milik con l'Atalanta. Tante le giocate che hanno lasciato il segno, ma agli elogi s'affiancano i dubbi. Lo spagnolo ha talento, un po' ne ha seminato per strada in questi mesi, ma si resta al limite della sufficienza, difficilmente si va oltre. Un peccato dato che in Nazionale fa il gigante dimostrando di avere margini di crescita inesplorati. L'involuzione di questo periodo è preoccupante. Le difficoltà collettive sono un alibi che regge fino ad un certo punto. Il confine è sottilissimo: è il Napoli che deve far splendere Fabian oppure è lo spagnolo che deve contribuire a far luce?