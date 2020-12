VIDEO - Babbo Natale in ritardo da Mertens per vedere i gol del Napoli: la bellissima clip SSCN

Bellissimo video social da parte del Napoli che per gli auguri ha scelto un tema originale. Nel video si vede Babbo Natale in ritardo nella consegna dei doni perché sta guardando in tv le reti del Napoli coi bimbi che aspettano davanti al camino. Nel finale c'è anche Dries Mertens in attesa davanti al camino. Ecco il video dai canali ufficiali social del club azzurro:

Certe passioni non vanno mai in ferie ✨



Buon Natale e #ForzaNapoliSempre pic.twitter.com/mINbtwhIbv — Official SSC Napoli (@sscnapoli) December 24, 2020